Bakan Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılarak Türkiye'nin insan onurunu merkeze alan politikalarını anlattı. Göçmenlere yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldık. Türkiye olarak sadece coğrafyamızın değil, Avrupa'nın da güvenliği ve istikrarı için önemli olan, insan onurunu merkeze alan politikalarımızı anlattık. Cansız bedeni kıyıya vuran ve modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınan Aylan bebek gibi milyonlarca insanın savaşlar, terör, yoksulluk, iklim krizleri, devlet otoritelerinin zayıflaması nedenleriyle evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldığını; bu duruma karşı uluslararası dayanışmanın ve müşterek bir irade oluşturmanın önemini vurguladık. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının Avrupa Konseyinin temel bileşenlerinden olan bir arada yaşama kültürünü derinden tehdit ettiğinin; göçmenlere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı eylemlerden kaçınılmasının Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlerin öncelikli hedefi olması gerektiğinin altını çizdik. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen konferansın, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda daha adil, daha insancıl ve daha kapsayıcı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
