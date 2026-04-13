ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirme adımları kapsamında, USS George H.W. Bush uçak gemisi Akdeniz’e giriş yaptı. ABD-İran hattında ateşkesin sona erme ihtimalinin konuşulduğu kritik bir süreçte gerçekleşen bu konuşlanma, Washington yönetiminin olası bir çatışmaya karşı hazırlıklarını artırdığını ortaya koyarken, gemiye İran'a yönelik deniz ablukasını desteklemek için 15 Amerikan savaş gemisi konuşlandırıldığı bildirildi.

ABD Donanması’na ait üçüncü uçak gemisi USS George H.W. Bush (CVN-77), Akdeniz’e giriş yaptı. Bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu konuşlanma, ABD’nin Orta Doğu’daki varlığını daha da güçlendirdi.

DOĞU AKDENİZ'E DOĞRU İLERLİYOR 

Askeri kaynaklara göre USS George H.W. Bush’un, önümüzdeki 3 ila 5 gün içinde Doğu Akdeniz’e ulaşması bekleniyor. Bu gelişme, özellikle ABD ile İran arasında kırılgan şekilde devam eden ateşkes süreci sona ermeden önce bölgedeki güç dengesini doğrudan etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

15 AMERİKAN SAVAŞ GEMİSİ KONUŞLANDIRILDI

USS George H.W. Bush’un Akdeniz’e girmesiyle birlikte ABD’nin bölgede konuşlandırdığı uçak gemisi sayısı üçe yükseldi. Bu durum, Washington yönetiminin olası bir kriz senaryosuna karşı çok katmanlı askeri hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. Zira gemiye İran'a yönelik deniz ablukasını desteklemek için 15 Amerikan savaş gemisi konuşlandırıldı.

Uzmanlara göre, uçak gemisi gruplarının aynı anda bölgede bulunması, hem caydırıcılığı artırıyor hem de olası operasyonlar için geniş bir hareket alanı sağlıyor.

KRİTİK ZAMANLAMA

Gelişmenin zamanlaması da dikkat çekiyor. ABD-İran hattında tansiyonun yüksek seyrettiği ve ateşkesin sona erme ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte gelen bu adım, bölgenin yeniden sıcak bir çatışma sürecine girebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

STRATEJİK MESAJ 

ABD’nin Akdeniz’de artan askeri varlığı, yalnızca İran’a değil, bölgedeki tüm aktörlere yönelik güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor. USS George H.W. Bush’un Doğu Akdeniz’e ulaşmasıyla birlikte, bölgede hava ve deniz gücünün daha da yoğunlaşması bekleniyor.

BÖLGE YENİ BİR EŞİĞE Mİ GELİYOR?

Son gelişmeler, Orta Doğu’da dengelerin hızla değiştiğini ortaya koyarken, uzmanlar önümüzdeki günlerin kritik olacağına dikkat çekiyor. Özellikle Doğu Akdeniz’de oluşacak yeni askeri tablo, bölgesel güvenlik açısından belirleyici olabilir.

Elif Yeşil
