Abderrahim Fakir'in gözaltında ölümü: İtalya'da protestocular polisle çatıştı

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde iki polis memuru tarafından zorla gözaltına alınırken Fas kökenli bir kişi hayatını kaybetti.

Abderrahim Fakir isimli erkeğin videodaki ölümü sonrası protestocular polisle çatıştı.

20 Temmuz Pazartesi gecesi binlerce kişi "Abderrahim Fakir için adalet" talebiyle sokaklara döküldü.

Protestocular arasından bir grup aynı gece boyunca polisle çatıştı.

Savcılar, çıkan olaylarda 64 polisin yaralandığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fakir'in ölümü ile ilgili soruşturmanın şart olduğunu söyledi.

Meloni, "hiçbir şeyin kolluk kuvvetlerine karşı şiddeti haklı çıkaramayacağını" da ekledi.

Fakir'in ölüm videosunda neler oluyor?

Olay 19 Temmuz'da Bologna'da ağırlıklı olarak işçilerin yaşadığı Pilastro mahallesinde oldu.

Fakir'in bir komşusu, "garip davranışlar sergilediği" ve garaj kapılarını tekmelediği gerekçesiyle polis çağırdı.

Gelen polis memurları Fakir'e karşı biber gazı kullandı.

İtalyan medyasında yer alan videoda, yüzüstü yatan ve durmaları için yalvaran Fakir'in üzerine iki polisin oturduğu görülüyor.

Polis olmayan üçüncü bir kişi ise Fakir'in bacaklarını yere sabitliyor.

Videonun yaklaşık ikinci dakikasında Fakir çırpınmayı bırakıyor.

Polis memurları bileklerini ve ayak bileklerini bağlıyor ve içlerinden biri Fakir'in artık hareket etmediğini fark edince yanağına iki kez tokat atıyor.

Ambulans görevlisi olaya müdahale ettiği an Fakir'in bilincini kaybettiği anlaşılıyor.

Bologna'daki savcılar, olay yerinde bulunan polis memurları ve sağlık çalışanları hakkında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

'Onu acımasızca öldürdüler'

İtalyan medyasına, olay günüyle ilgili konuşan görgü tanıkları, Fakir'in sorunlu görünmesine rağmen kimseyi tehdit etmediğini ve silahsız olduğunun da açık olduğunu anlattı.

İtalyan medyasına konuşan ağabeyinin ölümüyle ilgili konuşan kardeşi Khadija, "Böyle ölemezsin. Onu acımasızca öldürdüler ve ben gerçeği öğrenmek istiyorum" dedi.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore de İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, videoyu izleyen herkesin "şoke olduğunu" söyledi.

20 Temmuz Pazartesi akşamı Bologna'nın merkezinde protesto için toplanma çağrısı yapan Lepore burada Fakir'in yeğenini de mikrofona davet etti.

Yossra Fakir, "O benim amcamdı. Bir sayı değildi, bir haber başlığı değildi. Sevilen biriydi" diye konuştu.

"Yardım edilmeyi, dinlenmeyi ve saygı görmeyi hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

Pazartesi gecesi düzenlenen bu toplantı sonrası yaklaşık 100 protestocu gece boyunca polisle çatıştı ve iki aracı ateşe verdi.

Belediye Başkanı Lepore, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Salı günü Bologna'da "iki farklı meydan" gördüğünü söyledi.

"Binlerce insan barışçıl ve kendiliğinden bir şekilde Abderrahim Fakir'in ailesine desteklerini ifade etmek için toplandı" diyen belediye başkanı, daha küçük bir grubunsa "şiddete şiddetle karşılık verebileceklerini düşündüğünü" söyledi.

Polis sendikasının genel sekreteri Domenico Pianese, Belediye Başkanı Lepore'yi eleştirdi ve kaosa dönüşen bir gösteri çağrısı yaptığını savundu.

Pianese, Fakir'in gözaltı videosununsa "doğru bir müdahaleyi gösterdiğini" kaydetti.

Pianese, iki polisin Fakir'e karşı biber gazı kullanmasının ve gözaltı sırasında bir sivilin yardımına ihtiyaç duymasının, aşırı güç kullanımı olmadığını savundu.

"Olaydan sonra yaptıkları ilk şey... tüm [vücut kamerası] kayıtlarını savcılara teslim etmek oldu" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni polisi hedef alan olaylar için "kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Fakir'in ölümünün "titizlikle soruşturulması" gerektiğini belirten Meloni, "ancak hiçbir şey polise karşı şiddeti haklı çıkaramaz" dedi.

"Bu olayı bahane ederek şehri ateşe veren, polislere saldıran ve şiddet yayan kişiler gerçeği aramıyorlardı. Çatışma arıyorlardı" şeklinde konuştu.

İtalyan medyasına göre Fakir'in ailesi otuz yılı aşkın bir süre önce İtalya'ya gelmiş ve o zamandan beri Bologna yakınlarında yaşıyordu.

Fakir de burada küçük bir lojistik ve teslimat şirketi işletiyordu.

Fakir'in oturma izni başvurusunu yapan avukat Barbara Spinelli, Facebook'ta şunları yazdı:

"[Fakir] çalışkan ve nazik bir insandı... Hayatını korumakla yükümlü olanların elinde neden öldüğünü kendinize sorun."

Bologna'daki protestoda, 2009'da yine polis gözetiminde ölen Stefano Cucchi'nin de resmi taşındı.

Stefano Cucchi'nin, Muhalefetteki Yeşiller ve Sol İttifak partisi üyesi olan kız kardeşi Ilaria Cucchi, hükümeti polise "dayanışma"gösterdiği gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet sıralarındaki diğer milletvekilleri de hükümetin polise verdiği desteği eleştirdi.

Merkez sol Demokrat Parti'den (PD) Francesco Boccia, medyaya yaptığı açıklamada, "Eğer sağcılar ICE modelini ithal etmek istiyorlarsa, burası bunun için yanlış ülke" dedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .