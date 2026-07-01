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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandıran kararnamesini reddetti. Mahkeme, anayasanın 14. maddesiyle korunan bu hakkın devamına hükmetti. Trump karara tepki gösterirken, Kongre'den yasa çıkarmalarını istedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasasının 14'üncü maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirdi. Başyargıç John Roberts, anayasanın ABD'de doğan hemen hemen tüm çocuklara 'otomatik olarak doğum hakkı yoluyla vatandaşlık hakkı tanıdığına' hükmederek, Trump'ın, ülkede yasa dışı veya geçici olarak bulunan kişilerin çocuklarının vatandaş olmadığını ilan eden başkanlık kararnamesini reddetti. Karar, 9 üyeden 6'sının 'evet' oyuyla alındı. ABD Yüksek Mahkemesi, 'trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını' yasaklayan eyalet yasalarını ise onayladı.

TRUMP'TAN TEPKİ

Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki gösterdi. Karar için 'talihsiz bir durum' ifadesini kullanan Trump, "Başkan'ın da desteğiyle Kongre'de çıkarılacak bir yasayla bu durumu kolayca düzeltebiliriz. Bunun için uzun ve hantal bir anayasa değişikliğine gerek yok. Kongre, ülkemiz için hem maliyetli hem de adaletsiz olan doğumla vatandaşlık uygulamasını sona erdirme çalışmalarına bugün başlamalıdır. Tam ve koşulsuz desteğim onlarla olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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