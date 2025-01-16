ABD'yi küle çeviren yangında insan kalıntıları aranıyor

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

12 BİNDEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül olurken, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

275 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

EKİPLER İNSAN KALINTILARI ARIYOR

Kentsel arama ve kurtarma görevlilerinin yangın nedeniyle evlerin yıkıldığı Pasifik Kıyısı Otoyolu boyunca insan kalıntılarını ararken enkazı tırmıklarla temizlediği görüldü.

YANGINLARA MÜDAHALE YETERSİZ BULUNDU

Öte yandan 10 günlük süreçte yangınlara müdahalede ve su rezervlerindeki yetersizlik, bölge sakinlerinin ve evi yanan ünlü isimlerin eleştirilerinin hedefi oldu. Yangınla mücadele sürerken Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone'un "Los Angeles County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." açıklamaları, su kaynakları sorununu gündeme taşıdı.

"SİSTEMİN SINIRLARINI AŞIRI ZORLADIK"

Bunun üzerine Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) Üst Yöneticisi (CEO) Janisse Quinones, yangından en çok etkilenen bölgelerden Pacific Palisades'de tanklarda depolanan suyun tükendiğini, tankların hızlı doldurulamadığını açıkladı. Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu.