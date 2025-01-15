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ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

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ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Bölgeden gelen bazı görüntüler ise hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz günlerde yanmayan bir yapı dikkat çekerken, bu kez de alevlerden hasar almadan kurtulan klasik minibüs dikkat çekti. Aracın sahibi "Bu minibüste büyülü bir şey var." ifadelerini kullandı.

7 Ocak'ta başlayan, ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan alevler, şimdiye dek 37 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. 150 bin kişi için tahliye emri verilen yangında, 12 binden fazla yapı da hasar gördü. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

YANMAYAN EV MUCİZESİ

Felaket bölgesinde mucizeler de yaşanıyor. Malibu sahili küle dönerken, 2000 yılında yapılan bir villanın yangını hasarsız atlatması dikkat çekmişti.

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

FELAKETİ HASARSIZ ATLATAN MİNİBÜS

Yanmayan yapının ardından şimdi de alevlerden hasarsız kurtulan minibüs gündemde. 1977 model olduğu bildirilen minibüs, küle dönmüş bölgede sapasağlam görüntüsüyle dikkat çekti. Minibüsün lastiklerinin bile erimediği görüldü. Preston Martin, sahibi olduğu minibüsün yangından hasarsız kurtulmasıyla ilgili "Bu minibüste büyülü bir şey var." dedi.

BÖLGEDE İÇME SUYU TEHLİKESİ

Öte yandan uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu. Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

ZEHİRLİ OLABİLİR

    Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

    ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı
    Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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    Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
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    "Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
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    Yorumlar (23)

    Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

    Allah kızıl denizi yararak Müslümanlara yol açmıştır. Aynı denizde Firavunu ve askerlerini boğmuştur. Mazlumla Allah arasında perde yoktur. Allah zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Bu ateş cehennem ateş sıcaklığının trilyonda biridir.

    Yorum Beğen158
    Yorum Beğenme24
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    Haber YorumlarıMGk:

    Onca mekan onca mahalle varken siyonizmin esas para kaynağı dünyanın EN ZENGİN korunaklı ihtişamlı yerin cayır cayır yanması ve oradakiletin onca kudretine(!) rağmen çaresizce bakması İbret olmayacaksa daha ne olacak

    Yorum Beğen69
    Yorum Beğenme8
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    Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

    koskoca bir devlet süper güç okyanuslar ötesine müdahale ederken burda sınıfta kalıyorsa burda bir bit yeniği var....ABD nin 2. bir 11 Eylül ü bence....Trump başlamadan yapılan bir organizasyon gibi

    Yorum Beğen61
    Yorum Beğenme10
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    Haber YorumlarıXYZ:

    Bunda sasiracak bir durum yok. Amerikada evler ahşaptan yapilir. Ayakta kalan binalar betonarme. Bu da haber mi simdi...

    Yorum Beğen40
    Yorum Beğenme9
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    Haber Yorumlarıtycoon null:

    Şeyh Ebul vefa hz koruyordur (hurefe reis)

    Yorum Beğen9
    Yorum Beğenme25
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    Haber Yorumlarıahmet kasap:

    ORTADA YANGIN DİYE BİRŞEY YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ BUNLAR AMERİKA İNSAN AKLIYLA DALGA GEÇİYOR ÇOK SAFSINIZ

    Yorum Beğen14
    Yorum Beğenme20
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    Haber YorumlarıVatan Daş:

    Mal helal olunca başına zeval gelmiyor.

    Yorum Beğen17
    Yorum Beğenme11
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    Haber YorumlarıXeyati 2:

    belli ki Allah onlara bir azap verdi ama bu gazeden dolayı değil bu fuhuşata her türlü rezaletin olduğu için dir.israil ve ve Amerikanin müslümanlara yaptığı zulüm ancak Allah yolunda savaşarak Allah'tan yardım alınabilir .oda bu günün müslüman İslamin yapması mümkün görünmüyor.

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme14
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    Haber YorumlarıBenim Kkk:

    Eldeki dinler savas cikarmaktan insani birbirine dusurmekten baska ise yaramadi yaramaz da yeryuzunde kim ne dediyse ne yazdiysa diyende yazanda insan di bu yuzden bir ilac olmuyr super zekadan gelen bir fikir olsa herkesi miktlnatıs gibi cekecek gücü olurdu gücü ele gecirince kan ile gozyasi ile yayilmasina gerek kalmazdi artik bunları atip adam gibi dogayla iç içe bilgili ve adeletli bir medniyet kurmadan giderek artan bir kaosun icinde bulacagiz kendimizi hemde şmdiye kadar görlmemiş bir kaos

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    Yorum Beğenme18
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    Haber YorumlarıCAN Işık:

    Hep palavra lara inanın zaten Allahın işidir dimi) :) :) :) :) yananlar ne olacak!!??????

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    Yorum Beğenme6
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    Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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