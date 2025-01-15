ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

7 Ocak'ta başlayan, ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan alevler, şimdiye dek 37 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. 150 bin kişi için tahliye emri verilen yangında, 12 binden fazla yapı da hasar gördü. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

YANMAYAN EV MUCİZESİ

Felaket bölgesinde mucizeler de yaşanıyor. Malibu sahili küle dönerken, 2000 yılında yapılan bir villanın yangını hasarsız atlatması dikkat çekmişti.

FELAKETİ HASARSIZ ATLATAN MİNİBÜS

Yanmayan yapının ardından şimdi de alevlerden hasarsız kurtulan minibüs gündemde. 1977 model olduğu bildirilen minibüs, küle dönmüş bölgede sapasağlam görüntüsüyle dikkat çekti. Minibüsün lastiklerinin bile erimediği görüldü. Preston Martin, sahibi olduğu minibüsün yangından hasarsız kurtulmasıyla ilgili "Bu minibüste büyülü bir şey var." dedi.

BÖLGEDE İÇME SUYU TEHLİKESİ

Öte yandan uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu. Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

ZEHİRLİ OLABİLİR

Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.