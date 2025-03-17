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ABD: Yemen'deki hava saldırılarında çok sayıda Husi lideri öldürüldü

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ABD'nin Yemen'e yönelik askeri harekatı sürerken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Saldırılarda çok sayıda Husi liderin hedef alınarak öldürüldüğünü belirten Waltz, Yemen'e yönelik bu saldırıların eski ABD Başkanı Biden döneminden farklı olduğuna işaret etti.

ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarını değerlendirdi. Waltz, ABD'nin saldırılarında "çok sayıda Husi liderin hedef alınarak öldürüldüğünü" kaydetti.

"SALDIRILAR BIDEN DÖNEMİNDEN FARKLI"

Bu saldırıların eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde düzenlenenlerden farklı olduğuna işaret eden Waltz, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak" diye konuştu.

"HUSİLER'İN DENİZ YOLUNU KAPATMASINA İRAN YARDIM EDİYOR"

Waltz, "Sadece ABD savaş gemilerini değil küresel ticareti de hedef alan ve Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardım eden İran'dır." dedi.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN TÜM SEÇENEKLER MASADA

Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu silahları edinmesini önlemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti. İran'ın nükleer programının sadece zenginleştirme değil füze sistemleri ve silahlanma aşamalarını da içerdiğini savunan Waltz, "Ya bunları teslim eder ve doğrulanabilir bir şekilde vazgeçerler ya da bir dizi başka sonuçla karşı karşıya kalabilirler." diye konuştu.

ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD: Yemen'deki hava saldırılarında çok sayıda Husi lideri öldürüldü
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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