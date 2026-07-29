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ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli gruplara ait hedeflere saldırı düzenledi

ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli gruplara ait hedeflere saldırı düzenledi
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ABD ordusu, Suudi Arabistan ile Irak'ta İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

ABD ordusu, Suudi Arabistan ile Irak'ta İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği aktarılan İran yanlısı grupların hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, ABD ile Suudi savaş uçaklarının Irak'ın doğusundaki çeşitli bölgelerde gruplara ait lojistik merkezler ve silah depolarına hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından son 72 saatte düzenlendiği belirtilen 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, ABD güçlerini hedef alan saldırıların başarısız olduğu ifade edildi. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve desteklediği grupların saldırıları durdurmaları, aksi halde ABD'nin yeni askeri müdahaleleriyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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