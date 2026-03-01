Haberler

ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
Güncelleme:
ABD ve İsrail, Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinde bulunan İran'a yeni bir saldırı başlattı. Başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana gelirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İran ordusu, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinde bulunup ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattı.

İran'ın saldırılarına ABD ve İsrail cephesinden de yanıt gecikmezken Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentte birçok noktaya saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılar Tahran'ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

