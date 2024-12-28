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ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi

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İran destekli Husi milisler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. El-Mesire televizyonunun Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Hacce'ye yapıldığı belirtildi, ancak can kaybı veya herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Hacce'ye yapıldığı, ancak can kaybı veya herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

26 Aralık tarihinde İsrail de Yemen'in Husi kontrolündeki başkent Sana ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Utanmadan gariban bir ülkeye bütün gücünüzle saldırıyosunuz ! Allah, siz zalimleri kahru perişan etsin !

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Tum siyonistler ve taseronu musluman ulkeler ortadogudaki şii ulkelere saldiriyor.

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Müslüman geçinen tüm ülkeler Yemen den biraz erkeklik öğrensin

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