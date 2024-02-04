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ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı! Husilere ait 30 hedef vuruldu

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İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim düşmüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava saldırısı gerçekleştirerek 30 hedefi vurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den saldırıları devam ederken, Orta Doğu'da da tansiyon yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen İHA'lı saldırı sonrası coğrafyada gerilim tırmandı. 3 ABD askerinin öldüğü, 40'ın üzerinde askerin de yaralandığı saldırı sonrası Washington yönetimi, misilleme olarak Irak ve Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN YEMEN'DE HUSİLERE YENİ HAVA SALDIRISI

Öte yandan İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de de sular durulmuyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı! Husilere ait 30 hedef vuruldu

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı! Husilere ait 30 hedef vuruldu

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Yemen İran Orta Doğu Politika Dünya Haberler

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