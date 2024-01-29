Üye Girişi
Haberler

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Suriye ve Irak sınırında bulunan Ürdün'deki ABD üssüne yapılan ve 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA'lı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. ABD'li yetkililer, üsse yapılan saldırının durdurulamadığını, çünkü düşman İHA'sının hedefine yaklaştığı esnada bir ABD İHA'sının da üsse döndüğünü söyledi. ABD İHA'sının üsse dönmesi, yaklaşan düşman İHA'sının ise "dost mu yoksa düşman mı" ayırt edilememesi nedeniyle saldırının gerçekleştiği ortaya çıktı.

Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran ABD üssüne yapılan İHA saldırısında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 3 ABD askerinin öldüğü, 34 askerin ise yaralandığı Ürdün'deki İHA'lı üs saldırısının nasıl gerçekleştiğini ABD basını yazdı. Saldırı esnasında üsse gelen bir ABD İHA'sı nedeniyle aynı anda üsse gelen diğer düşman İHA'sının "dost mu düşman mı" olduğu anlaşılamadığı için müdahale edilmediği ortaya çıktı.

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye ve Irak sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve 34 askerin yaralanması bölgede gerilimi tırmandırdı.

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

SALDIRININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Wall Street Journal'de yer alan bir haberde saldırının detayları paylaşıldı. İHA'lı saldırıya uğrayan ABD üssünün Patriot Hava Savunma Sistemleri tarafından korunmadığı ortaya çıkarken ABD'li yetkililer saldırıya dair yeni detayları kamuoyuyla paylaştı.

ÜSTEKİLER, SALDIRI İÇİN GELEN İHA'YA "DOST MU DÜŞMAN MI" AYRIMI YAPAMADI

ABD'li yetkililer, yaptıkları açıklamada ABD'nin ölümcül saldırıyı durduramadığını, çünkü düşman İHA'sının hedefine yaklaştığı sırada başka bir ABD İHA'sının da üsse döndüğünü ifade etti. Saldırının gerçekleştiği anda ABD insansız hava aracının üsse geri dönmesi, yaklaşan insansız hava aracının "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda bazı karışıklıklara yol açtı.

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, dün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

3 ASKER ÖLMÜŞ, 34 ASKER İSE YARALANMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

BIDEN MİSİLLEME SÖZÜ VERMİŞTİ

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Suriye Ürdün İran Irak Güvenlik Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir? Rüyada dalgalı deniz görmek ne demek? Rüyada dalgalı denizde yüzmek, dalgadan kaçmak ne demek? Rüyada dalgalı deniz görmek nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 10 Şubat hangi burç? 10 Şubat doğumluların burcu ne? 10 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 10 Şubat burç özellikleri neler? 9 Şubat hangi burç? 9 Şubat doğumluların burcu ne? 9 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 9 Şubat burç özellikleri neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! UEFA transfer bildirim son gün ne zaman Şubat 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Afrika Kupası ne zaman bitecek? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 7 Şubat hangi burç? 7 Şubat doğumluların burcu ne? 7 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 7 Şubat burç özellikleri neler? 8 Şubat hangi burç? 8 Şubat doğumluların burcu ne? 8 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 8 Şubat burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title