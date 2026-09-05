Trump'ın Temsilcileri Kiev ve Moskova'da Barış Görüşmeleri Yapacak

Abd Başkanı Donald Trump'ın en önemli iki temsilcisi, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını hızlandırmayı amaçlayan görüşmeler için Moskova'da. Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna ile görüşmeler yapmak üzere 6 Eylül Pazar günü Kiev'e gitmeden önce Rusya'nın başkentinde görüşmeler gerçekleştirecekler.Trump Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner'in "savaşı sona erdirecek bir öneriyle gittiklerini" söyledi. Şimdiye kadar, ABD ve müttefiklerinin barış anlaşması sağlamaya yönelik çabaları başarısız oldu.Hem Rusya hem de Ukrayna, heyetin ziyareti süresince birbirlerinin başkentlerine yönelik saldırıları üç günlüğüne durduracaklarını açıkladılar.Zelenskiy: 'Görüşme için hazırırız'Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 5 Eylül Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştüğünü ve onların "Rus tarafıyla çalışmaya başladıklarını" söyledi. "ABD ekibinin de katılacağı, Kiev'deki diplomatik görüşmelerin planı onaylandı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı bekliyoruz ve kapsamlı bir görüşme için hazırız" dedi.Witkoff ve Kushner, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indikten sonra Rus yetkili Kirill Dmitriev tarafından karşılanırken görüntülendi. Uçuş takip verileri, ABD hükümetine ait bir uçağın, günün erken saatlerinde ABD'den Helsinki, Finlandiya'ya uçtuğunu gösterdi.ABD haber kuruluşu Axios, ABD temsilcilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.Kushner ve Witkoff Rusya'yı birkaç kez ziyaret ettiler ancak Pazar günü yapılacak görüşmeler Ukrayna'daki ilk görüşmeleri olacak.Ukrayna'dan heyetler 18 aydır ABD'de yapılan görüşmelere katılım gösterdi.

5 Eylül Cumartesi günü erken saatlerde Zelenskiy, Rusya'nın ABD ile planlanan görüşmesi öncesinde gece boyunca Kiev ve Boryspil havaalanlarına "gösteri amaçlı" saldırılar düzenlediğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın havaalanlarına yönelik bu saldırılarını, ABD heyetinin bu havaalanlarını kullanma olasılıklarına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle düzenlediğini savundu.Rusya'nın Şubat 2022'de tam ölçekli işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna hava sahası kapalı.Zelenskiy Cuma günü yaptığı açıklamada, temsilcilerin ziyareti sırasında Rus hava sahasının güvenliğini garanti edeceğini söylemiş ve Rusya'dan da Ukrayna için aynısını yapmasını istemişti.Ayrıca Rusya'nın Dinyeper bölgesinde sivillere ait binaya gece yarısı düzenlediği saldırıda dört kişinin öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını söyledi.Witkoff ve Kushner'in Moskova ziyareti, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Rus başkentine eşi benzeri sık görülmeyen ziyaretinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Washington veya Kremlin'den bu ziyarette nelerin görüşüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen hafta konuşan Trump, görüşmeyi "yarı rutin" olarak nitelendirdi.Geçtiğimiz yıl, ABD, Ukrayna ve Rusya ayrı ayrı, Amerikalıların arabuluculuğuyla yürütülen bir dizi görüşmenin ardından savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşıldığını söylemişlerdi.Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri de Paris'te görüşmeler yaptı ancak görüşmeler sonuçta bir ilerleme sağlanamadan sona erdi. Savaşan taraflar arasında toprak ve Ukrayna için güvenlik garantileri gibi konularda önemli anlaşmazlıklar devam ediyor. Son aylarda hem Rusya hem de Ukrayna hava saldırılarını yoğunlaştırdı.Ukrayna füze savunma sistemlerinin yetersizliği nedeniyle Moskova'nın saldırılarını püskürtmekte zorlandığını belirtti ve saldırılarını Rusya'nın ekonomik altyapı hedeflerine yoğunlaştırdı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .