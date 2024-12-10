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ABD, PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz

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Beyaz Saray, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/ Pkk ile mücadelesini değerlendirdi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına" sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin "yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine a tıf yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi. Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz

YPG/PKK'YA DESTEK KONUSUNDA DEAŞ'I BAHANE GÖSTERDİ

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu. Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kirby, Türkiye ile SMO'nun YPG/PKK'ya yönelik operasyonları dolayısıyla YPG/PKK'nın dikkatinin DEAŞ'la mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki DEAŞ mensubundan dağılmasından da endişe ettiklerini kaydetti.

ABD, PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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