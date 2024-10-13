ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Mevkidaşı ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarından 'derin endişe' duyduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, Austin'in, İsrail'in Lübnan'daki BM Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerine ateş açtığına dair raporlar ve iki Lübnanlı askerin öldüğüne ilişkin haberlerden duyduğu 'derin endişeyi' aktardığı ifade edildi.

Austin'in UNIFIL güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, 'Lübnan'daki askeri operasyonlardan mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir sürece geçilmesi ihtiyacının güçlendiği' bildirildi. Açıklamada ayrıca Austin'in Gazze'deki acil duruma ve esirlerin en kısa sürede ailelerine teslim edilmesi gerektiğine değindiği kaydedilerek, 'Bakan, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve sağlam bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir' denildi.