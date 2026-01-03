ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD ordusuna bağlı Delta Force birlikleri, Venezula'nın başkenti Caracas'a gece saatlerinde operasyon düzenledi. Caracas'ta patlamalar yaşanırken, şehirden dumanlar yükseldi. ABD ordusu, ilk iş olarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakaladı. Maduro eşiyle birlikte ABD savaş gemisine götürüldü.

TRUMP, MADURO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

MADURO, NEW YORK'A GETİRİLECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun New York'a getirileceğini söyledi. Trump, Maduro ve eşi hakkında New York'ta suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.