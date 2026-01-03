Haberler

ABD'nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk görüntü geldi. Trump, ABD savaş gemisindeki Maduro'nun fotoğrafını yayınlarken, Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

  • ABD ordusuna bağlı Delta Force birlikleri Venezuela'nın başkenti Caracas'ta operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakaladı.
  • ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu Maduro fotoğrafını paylaştı.
  • ABD Başkanı Donald Trump Maduro ve eşinin New York'a getirileceğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ABD ordusuna bağlı Delta Force birlikleri, Venezula'nın başkenti Caracas'a gece saatlerinde operasyon düzenledi. Caracas'ta patlamalar yaşanırken, şehirden dumanlar yükseldi. ABD ordusu, ilk iş olarak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakaladı. Maduro eşiyle birlikte ABD savaş gemisine götürüldü.

TRUMP, MADURO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Maduro'nun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

MADURO, NEW YORK'A GETİRİLECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun New York'a getirileceğini söyledi. Trump, Maduro ve eşi hakkında New York'ta suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Haber Yorumlarıi.turkum:

kim bu adama dur diyecek çok merak ediyorum

Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Demokrasi geliyor …

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

bekliyoruz hazırız diyorlardı , halkıda süzme çıktı , başkanına sahip bile çıkmadılar .

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Milli Görüş Yeniden Refah Partisi nin gelmesi lazım İslam birliğinin kurulması lazım D 8 G 60 kurulması lazım yoksa Bu Küresel güçlere tek tek av olacağız Dünya yı maddi manevi sönürüyorlar

