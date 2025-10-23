Haberler

ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı

ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı
Güncelleme:
ABD, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından ilk kararını duyurdu. Washington, Moskova'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı.

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı geldi.

HEDEFTE İKİ BÜYÜK PETROL ŞİRKETİ VAR

Yeni yaptırım kararında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, bu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerine de yaptırım uygulandığı duyuruldu.

RUSYA'YA ATEŞKES, MÜTTEFİKLERE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Rusya'yı Ukrayna'daki şavaşta derhal ateşkesi kabul etmeye çağıran ABD, daha fazla adım atmaya da hazır olduklarını söyledi. Açıklamada, "Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" denildi.

HAZİNE BAKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi bir artış yaşanacağını söylemişti. Benzer bir adım geçtiğimiz hafta İngiltere'den gelmiş, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar açıklanmıştı.

AVRUPA DA 19. YAPTIRIM PAKETİNİ ONAYLADI

ABD'nin ardından Putin'e bir kötü haber de Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onayladığını açıkladı. Konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada, "Geriye kalan tek üye devletten, 19'uncu yaptırım paketine ilişkin itirazını geri çekeceğine ilişkin bildirimi az önce aldığımızı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun ardından Konsey onayı için yazılı bir prosedür başlatılmıştır. Eğer herhangi bir itiraz alınmazsa, paket yarın sabah 08.00 itibarıyla kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta AB ülkelerinin nihai metin üzerinde uzlaşmasının ardından yaptırım paketine onay vermeyen son ülke Slovakya olmuştu. Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaptırım paketine onay vermeden önce Avrupa Komisyonu'ndan yüksek enerji fiyatları konusunda ve iklim hedeflerinin araç üreticileri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi konusunda güvence talep etmişti. Slovakyalı bir diplomat, ülkesinin taleplerinin yarın yapılacak AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesine eklenen yeni maddeler vasıtasıyla karşılandığını açıkladı.

RUSYA'DAN LNG İTHALATINA YASAK

Yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan LNG ithalatına yönelik yasak, kısa vadeli sözleşmelerin altı ay içerisinde, uzun vadeli sözleşmelerin ise 1 Ocak 2027'den itibaren geçerliliğini yitirmesi şeklinde uygulanacak. Bu çerçevede LNG yasağı, AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı tamamen sona erdirme hedefinden bir yıl önce tam kapasiteyle yürürlüğe girmiş olacak.

Yaptırım Paketi, LNG ithalatı yasağının yanı sıra Rus diplomatlara yönelik yeni seyahat kısıtlamaları ve çoğunluğu Rusya için petrol taşıyan tankerlerden oluşan Gölge Filo dahilindeki 117 geminin daha kara listeye eklenmesini de içeriyor. Yeni paketle yaptırım listesine alınan gemilerin sayısı 558'e yükselecek.

TRUMP: PUTİN İLE BOŞA GEÇEN BİR GÖRÜŞME İSTEMİYORUM

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini ve iki lider arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.Gelişmenin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin olarak, "Henüz bir karar vermedim. Ama Putin ile boşa geçen bir görüşme istemiyorum." demişti.

TRUMP'IN 'PUTİN İLE ZİRVE' VE 'TOMAHAWK' AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı. Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı. Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

17 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmamış ve, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGenco:

Bu melun ABD, ateşkesi ihlal eden soykırımcı katil itraili neden lanetleyip yaptırım uygulamıyor peki ?!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
