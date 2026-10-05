ABD, RAF Fairford'daki yaklaşık 12 B-1 bombardıman uçağını İngiltere'den çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - ABD, İngiltere'de terörle mücadele polisinin soruşturduğu olayın yaşandığı RAF Fairford Üssü'ndeki tüm bombardıman uçaklarını ülkeye geri çekti. ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), yaklaşık 12 B-1 bombardıman uçağının ABD'deki ana üslerine döndüğünü doğruladı.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'nde konuşlu tüm bombardıman uçaklarını geri çekti.

Pentagon'dan bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 B-1 bombardıman uçağının İngiltere'den ayrılarak ABD'deki ana üslerine döndüğünü doğruladı ancak ABD yönetimi çekilmenin gerekçesini açıklamadı. Fakat karar, 27 Eylül'de RAF Fairford yakınlarında üç "şüpheli aracın" görülmesinin ardından başlatılan terör soruşturmasını izledi.

Olay kapsamında ilk olarak 23 ila 25 yaşları arasındaki beş İngiltere vatandaşı, patlayıcı madde suçları ve daha sonra terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüpheliler daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere-İran çifte vatandaşı 25 yaşındaki altıncı bir kişi de Londra'da terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

BBC'ye konuşan Whitehall kaynaklarının, Washington'ın bombardıman uçaklarını çekme kararının RAF Fairford'daki olayla bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeye itiraz etmediği belirtildi. Kararın siyasi değil, askeri ve operasyonel düzeyde alındığı ve ABD ordusu tarafından İngiliz muhataplarına bildirildiği aktarıldı.

İRAN İDDİALARINI REDDETTİ

Olayın ardından İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İran'ın olayda rol oynadığına ilişkin "güçlü işaretler" bulunduğunu söylemiş ancak ayrıntı vermemişti. İran yönetimi ise olayla herhangi bir bağlantısı olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da altıncı şüphelinin gözaltına alınmasından önce ABD merkezli yayın kuruluşu Fox News'e yaptığı açıklamada, olayın "açık biçimde yabancı bir aktörün izlerini taşıdığını" söylemişti. Rubio, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ilk beş şüphelinin kefaletle serbest bırakılmasına şaşırdığını belirterek, "Onlar hakkında her şeyi biliyoruz, biz olsak serbest bırakmazdık" demişti.

RAF FAIRFORD, ABD HAVA KUVVETLERİ TARAFINDAN UZUN SÜREDİR KULLANILIYOR

RAF Fairford, uzun yıllardır ABD Hava Kuvvetleri tarafından ileri konuşlanma üssü olarak kullanılıyor. Son aylarda ABD, İngiltere'nin İran'a yönelik "savunma amaçlı saldırılar" için üssün kullanımına onay vermesinin ardından RAF Fairford'dan Orta Doğu'ya B-1 ve B-52 bombardıman uçakları konuşlandırmıştı.

İran ise temmuz ayında, "İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan her üssün İran güçleri açısından meşru hedef olduğunu" açıklamıştı. BBC'nin aktardığına göre, İngiltere'den havalanan birçok B-1 bombardıman uçağı, güçlendirilmiş veya yer altındaki hedeflere karşı kullanılan hassas güdümlü "sığınak delici" bombalar ile hava-yer füzeleri taşıyordu.

Pentagon ise bombardıman uçaklarının "her yerde, her zaman görev yapma kapasitesinin sürdüğünü ve ABD kıtasından kalkış yaparak operasyon düzenleyebileceklerini" bildirdi.

Kaynak: ANKA