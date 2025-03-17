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Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali

ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı

ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
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ABD Ordusu'nun Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Husiler, ABD bayraklı gemilerin Kızıldeniz'den geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu.

ABD Ordusu'nun Yemen'e yönelik saldırıları ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatın ardından başladı. Saldırılarda şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklandı.

HUSİLERDEN KARŞI SALDIRI

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree ABD'ye karşı saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saree, Husilerin ABD'ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'a füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yahya Saree, Harry S. Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

ABD: SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de İran destekli Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini açıkladı. Hegseth, Husilerin gemilere ve insansız hava araçlarına saldırmayı bırakmaları durumunda saldırıların sona ereceğini belirtti.

KIZILDENİZ KARARI

Öte yandan Husiler, saldırıların ardından ABD'ye yönelik aldıklarını yeni kararı duyurdu. Husilerden yapılan açıklamada ABD bayraklı gemilerin Kızıldeniz'den geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kızıldeniz'in haritası ise şöyle:

ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı

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