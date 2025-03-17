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ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın vur emri sonrasında ordu Yemen'e askeri harekat başlatırken bölgede acı bilanço neredeyse her saat ağırlaşıyor. Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anees Alsbahi saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Anees Alsbahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlatılan saldırılarda ölü sayısının 53'e, yaralı sayısının ise 98'e yükseldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlatılan harekatın bilançosu ağırlaştı. Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Anees Alsbahi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin arasında 5 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısının da 98'e ulaştığı aktarıldı.

TRUMP'TAN VUR EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını belirterek, bunu Husilere yönelik harekata gerekçe olarak göstermişti.

HUSİLER MEYDAN OKUDU

Trump'ın açıklamalarının ardından hedef olan Husiler ise Yemen'e yönelik saldırıları "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak niteleyerek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSaid FARUK:

Ilmin ve bilimin din ve inançla savaşı :)

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Trump sahte kabadayı gazzeye ukraynaya yemene güç gösterisi yapıp rusya karşısında süt dökmüş kedi

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Haber YorumlarıÖmer:

Dünya lideri, ulu önder, baş komutan, müslümanların halifesi Recep Tayyip Erdoğan Trump'u durdurabilir.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Trump haklı. Amerikanın gemilerine saldırırsan sonun böyle olur, ya akıllı olacaksınız ya da, yerle bir ederiz sizi !!

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Haber Yorumlarıoturan:

İran destekli hudiler niçin Amerikan gemidd şef ine saldırıyor

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

adamlardakı rahatlıga bak..çin -rusya -turkıye -arabıstan gıbı ulkeler bırlesse bu kadar rahat olamazlar ama herkez kendı keyfınde

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