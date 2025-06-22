ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış

ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış
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ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış
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ABD gece yarısı düzenlediği saldırıda Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 30 Tomahawk füzesiyle hedef aldı. Trump bu olayı büyük bir zafer olarak yorumlarken Fordo nükleer tesisinin saldırıdan 2 gün önce boşaltıldığı öğrenildi. Tesisteki zenginleştirilmiş uranyumun İran tarafından çıkarılarak başka bir konuma taşındığına ilişkin uydu görüntülerine ulaşıldı.

10. günde savaşa dahil olan ABD'ye ait savaş uçakları gece yarısı, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi.

TRUMP: BU BÜYÜK BİR ZAFER

ABD Başkanı Donald Trump saldırısı sonrası yaptığı açıklamada " İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere 3 nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Bu büyük bir zafer. Şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE KONVOY TESPİT EDİLDİ

Trump'ın büyük bir zafer yorumuna rağmen 2 gün önce kaydedilen bir uydu görüntüsü büyük ses getirdi. Servis edilen uydu görüntülerine göre Fordo nükleer tesisine yönelik ABD saldırısından 2 gün önce büyük bir konvoy tespit edildi. Tahminlere göre zenginleştirilmiş Uranyum, 2 gün önce İran tarafından çıkarılarak başka bir konuma taşındı.

İRAN: TESİS BOŞALTILMIŞTI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi saldırılara ilişkin, "İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi" açıklamasında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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