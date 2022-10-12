ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. Tasarıda Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartlar bulunuyordu. Bu gelişme sonrası Yunanistan karıştı. Ana muhalefet partisi, Miçotakis hükümetine yüklenirken, gelişmeyi Miçotakis hükümetinin bir yenilgisi olarak tanımladılar.

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki F-16 gerginliğinde son olarak geçtiğimiz aylarda ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti. Bu şartlar arasında Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartlar bulunuyordu.

İKİ ŞART DA TASARIDAN ÇIKARILDI

ABD Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

MUHALEFET, HÜKÜMETE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin F-16 satın alımı ve modernizasyonu konusunda önünü açan karar, Yunanistan'da krize neden oldu. Yunan medyasında şok etkisi yapan gelişme sınrası ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki SYRIZA partisi, F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi.

"ATİNA HÜKÜMETİ İÇİN BÜYÜK BİR YENİLGİ"

SYRIZA, bu kararın Miçotakis ve Atina hükümeti için büyük bir yenilgi olduğunu söyledi. Çipras'ın partisinden yapılan açıklamada, "ABD Senatosu'nun Türk F-16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir" denildi. Miçotakis'in çabalarının boşa çıktığına işaret edilen açıklamada, "Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için 'cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

YUNAN MEDYASI ŞOKTA

Öte yandan bu karar Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F-16 sevkiyatını şartlara bağlayan adımları büyük bir müjde gibi gören Yunan basını, dün akşam ise şok yaşadı. To Vima gazetesi, "ABD Senatosu F-16 satışı için yeşil ışık mı yakıyor? Türk medyası ne yazıyor?" başlıklı haberinde, Amerikan haber ajanslarının sessizliğini koruduğunu yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği ABD'de Senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons ile buluştuğunu hatırlatıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini gazetesi ise "Senato savunma bütçesinde F-16'lar için değişiklik var" manşetini attı. Haberinin spotunda NDAA'ya Türkiye'nin F-16 jetlerinin en üst modeli Viper için kit verilmesi amacıyla eklemeler yapıldığını bildirdi.

CNN Yunanistan "ABD Senatosu Türkiye'ye F-16 satışı için şartları çıkardı" manşetiyle haberi duyurdu. Eleftheros Typos gazetesi, "Türk medyası: ABD Senatosu Menendez'in F-16 satış şartlarını reddetti" başlığıyla, Skai televizyonu ise "ABD Senatosu'nun savunma bütçesinde F-16'lar için Menendez değişikliği var" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.