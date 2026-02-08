Haberler

Witkoff, Umman Denizi'ndeki ABD uçak gemisini ziyaret etti

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski başdanışman Jared Kushner, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti. Ziyaretin, bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile Umman Denizi'nde konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisine ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, taarruz grubunun bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarın desteklenmesi amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
