Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff'tan Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama geldi. Witkoff, "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı. Arabuluculuk çalışmaları için Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff yaptığı açıklamada, "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff, ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı. Arabuluculuk çalışmaları için Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze'de savaşın sona erdirilmesine yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Plan, karşılıklı esir takası, kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, teknokrat bir yönetim kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Bu çerçevede ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, 8 Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Söz konusu savaşta 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu. Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Haberler.com
