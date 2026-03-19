ABD'nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler

ABD'nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler
İran ile savaş devam ederken ABD'nin kalbi olarak tabir edilen Washington'da iki bakanın bulunduğu askeri tesis üzerinde tanımlanamayan İHA'ların görüldüğü iddiası güvenlik endişelerini artırdı.

  • ABD'nin Washington'daki Fort McNair askeri üssü üzerinde son 10 gün içinde tanımlanamayan insansız hava araçları görüldü.
  • ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, güvenlik gerekçesiyle bakanların hareketlerine ilişkin yorum yapmayı reddetti.
  • Washington Post, ABD'li yetkililere dayanarak, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar sonrası olası tehditleri daha yakından izlemeye başladığını bildirdi.

ABD'nin iki kritik ismi Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bulunduğu askeri tesis üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçlarının tespit edildiği öne sürüldü. İddialar, başkent Washington'da güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

AMERİKAN ORDUSU TEYAKKUZDA

Washington Post'un ismini açıklamak istemeyen üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Amerikan ordusu olası tehditleri daha yakından izlemeye başladı.

ASKERİ ÜSTE GİZEMLİ İHA'LAR

Bu kapsamda, Rubio ve Hegseth'in kaldığı Washington'daki Fort McNair askeri üssü üzerinde son 10 gün içinde, tek bir gecede birden fazla insansız hava aracının görüldüğü iddia edildi. Yetkililer, söz konusu İHA'ların nereden geldiğini tespit edemedi.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Haberde, yaşanan gelişmenin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Beyaz Saray'da konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı. Yetkililerin iki bakanın farklı bir noktaya taşınmasını değerlendirdiği, ancak bu adımın henüz atılmadığı ifade edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

İran'ın hedefe koyduğu ülkedeki vatandaşlarına "Kaçın" dedi
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa ilvan:

yeni bir ikiz kule hikeyesi geliyor sıkı durun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Ameliyat olan Noa Lang'tan ilk paylaşım

Yürekleri ağızlara getiren Noa Lang bu kez sevindirdi