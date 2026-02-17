Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan belgeler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, cinsel suçlardan hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein ile yıllarca yakın temasını sürdürdüğünü ortaya koydu. Açıklanan yazışmalarda Barrack'ın Epstein'a hitaben kullandığı dikkat çekici ifadeler yer aldı. Barrack'ın, Epstein'e hitaben "Senin uşağın olarak işe alınana kadar dinlenmeyeceğim. Benim rol modelim kim?" sözlerini kullandığı kaydedildi.

  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile mahkûmiyet sonrasında yıllarca yakın temasını sürdürdüğü belgelendi.
  • Tom Barrack, 2011 tarihli bir e-postada Epstein'a 'Senin uşağın olarak işe alınana kadar dinlenmeyeceğim. Benim rol modelim kim?' ifadelerini kullandı.
  • Açıklanan belgelerde, Tom Barrack'ın Epstein'ın suç faaliyetlerine doğrudan katıldığına veya bu faaliyetlerden haberdar olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı yeni belgeler, Washington kulislerini sarsan bir ilişki ağını yeniden gündeme taşıdı. Belgeler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack'ın, cinsel suçlardan hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein ile mahkûmiyet sonrasında da yıllarca yakın temasını sürdürdüğünü ortaya koydu. Yazışmalar arasında Barrack'ın Epstein'a hitaben kullandığı dikkat çekici ifadeler yer aldı.

MAHKUMİYETTEN SONRA DA KESİLMEYEN İLETİŞİM

Belgeler, Epstein'ın 2008 yılındaki mahkûmiyetinin ardından Barrack ile temasın sona ermediğini gösteriyor. CBS News tarafından incelenen 100'den fazla kısa mesaj ve e-posta, Barrack'ın Epstein'la hem sosyal hem de profesyonel ilişkisini sürdürdüğünü belgeliyor.

Bu temasların; Barrack'ın Donald Trump'ın başkanlık kampanyasında aktif rol aldığı, açılış komitesine başkanlık ettiği ve Beyaz Saray'da danışmanlık yaptığı yıllarda da devam ettiği görülüyor.

"BENİ UŞAĞIN OLARAK İŞE ALANA KADAR DİNLENMEYECEĞİM"

Belgelerde en dikkat çeken detaylardan biri, Barrack'ın Epstein'a gönderdiği mesajlarda kullandığı ifadeler oldu. 2011 tarihli bir e-postada Barrack'ın, "Senin uşağın olarak işe alınana kadar dinlenmeyeceğim. Benim rol modelim kim?" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yazışmalar, Epstein'ın Barrack'ı sadece bir dost olarak değil, nüfuzlu çevrelere açılan bir kapı olarak gördüğüne işaret ediyor.

TRUMP'A ULAŞMAK İÇİN POTANSİYEL KANAL

Belgelerde yer alan değerlendirmelere göre Epstein, Barrack'ı Trump'a bilgi aktarabilecek bir temas noktası olarak konumlandırdı. Ancak kayıtlarda, Epstein'ın paylaştığı bilgilerin doğrudan Trump'a iletildiğini gösteren somut bir kanıt bulunmuyor.

Yine de mesajlaşmalar; özel davetler, yatırım görüşmeleri, diplomatlar ve iş insanlarıyla tanıştırmalar gibi çok katmanlı bir ilişkinin varlığını ortaya koyuyor.

ŞİFRELİ MESAJLAR

Kayıtlara göre Epstein, Barrack'ı sık sık Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya teşvik etti. 2016 başkanlık yarışı sürecinde Epstein'ın, Trump aleyhine açılan davalarla ilgili Barrack'a uyarı e-postaları gönderdiği de belgeler arasında yer aldı.

Aynı dönemde Epstein'ın, Barrack'ı; Peter Thiel, Ehud Barak ve Vitaly Churkin gibi isimlerle bir araya getirmek için aracılık yaptığı görülüyor.

KRALİYET ÇEVRELERİNDEN KÖRFEZ'E UZANAN AĞ

Belgeler, ilişkinin yalnızca ABD ile sınırlı kalmadığını da gösteriyor. Epstein'ın, 2010 yılında Barrack'a Prens Andrew ile New York'ta buluşma önerisinde bulunduğu; 2012'de ise New York'taki malikanesinin Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani'ye satışı için Barrack'la plan yaptığı kayıtlara yansıdı.

SUÇ FAALİYETLERİNE DOĞRUDAN KATILIM YOK

78 yaşındaki Tom Barrack, Trump'ın ilk döneminde Birleşik Arap Emirlikleri lehine gizli lobi faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla yargılanmış, ancak 2022'de beraat etmişti. Trump'ın ikinci döneminde yeniden yönetim kadrosuna giren Barrack, 2026 yılı başı itibarıyla ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

Açıklanan belgelerde, Barrack'ın Epstein'ın suç faaliyetlerine doğrudan katıldığına ya da bu faaliyetlerden haberdar olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığı da özellikle vurgulanıyor.

