ABD, Libya'ya 11 Milyon Dolarlık Yardım Yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, sel felaketinden etkilenen Libyalılar için 11 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaklarını açıkladı. Yardımlar, Libya'nın doğusundaki sel felaketinden zarar gören bölgelerdeki acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, sel felaketinden etkilenen Libyalılar için 11 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaklarını bildirdi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, doğu Libya halkı, yıkıcı sel felaketinin ardından toparlanmaya ve yeniden yapılanmaya devam ederken, ABD, Libyalıların acil insani ihtiyaçlarına yanıt veren yerel ve uluslararası kuruluşlara ilave 11 milyon dolar sağlayacak." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımların koordine edilmesine katkı sağlayacağını belirten Biden, ABD'nin Libya halkının yanında olduğunu kaydetti.

Biden ayrıca, Libya'da halkın ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt verebilecek birleşik, özgür ve adil seçilmiş bir hükümetin oluşturulması yönündeki siyasi süreci desteklemeye olan kararlılıklarını sürdürdükleri mesajını verdi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Dünya Sağlık Örgütüne dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.