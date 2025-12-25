ABD'li YouTuber, Brezilya'da çocuk istismarından tutuklandı

ABD'li YouTuber Floyd Wallace Jr., Brezilya'da reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismar amacıyla oteline getirmek için Uber araçları ayarlamak suçlamasıyla tutuklandı.

Daily Mail'in haberine göre,30 yaşındaki Wallace, polis baskını sırasında bağırarak ve öksürerek yere yatırılırken görüntülendi.ABD'de kabarık bir suç dosyası bulunan adam34 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

TUTUKLANMA ANI KAMERADA

Polisle yaşadığı çatışmaları filme alarak internet üzerinde ün kazanan Wallace'nin tutuklanma anı da kayda alındı. Video görüntülerinde, dört polisin Sao Paulo'nun merkezindeki bir otel odasına baskın düzenlediği, biber gazı kullanıldıktan sonra Wallace'ın bağırarak ve öksürerek tutuklandığı, yüzüstü yere yatırılıp kelepçelendiği görülüyor. Bir kadın polis memurunun Wallace'a İngilizce olarak, "Rio de Janeiro polisi tarafından çocuk cinsel istismarı suçundan tutuklanıyorsunuz" dediği duyuluyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK

YouTube'da 142 bin abonesi bulunan Wallace, ABD'nin 13'ten fazla eyaletinde tutuklamaya direnme, polis memurlarına saldırma ve kamu düzenini bozma gibi suçlardan sabıkalı. Daha yakın zamanlarda Wallace, kendini "seks turisti" ve "pasaportçu kardeş" olarak tanımlayarak yurt dışına seyahat etti ve deneyimlerini canlı yayınladı.

BREZİLYA VE KOLOMBİYA'DAKİ FAALİYETLERİ

Kolombiya'da birkaç ay geçirdikten sonra Brezilya'ya taşınan Wallace, Rio de Janeiro'daki otellerde konakladı. Brezilya'da ise 5 Aralık'ta bir Uber sürücüsünün şüpheli bir yolculuk bildirmesi üzerine tutuklandı. Söz konusu yolculukta Terry William adını kullanan yabancı uyruklu bir adam, iki reşit olmayan kız çocuğu için ulaşım talep etmişti.

Yetkililer, Wallace'ın çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtirken, soruşturmanın halen devam ettiğini ifade etti. Polis, tutuklamanın ardından Wallace'ın dijital cihazlarını da incelemeye aldı.