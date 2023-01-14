Eşcinsel siyasetçi fena yakalandı! Online toplantı sırasında kadraja giren görüntü sonrası kamerayı kapattı

ABD'de Matthew Heinz isimli yerel siyasetçi, yetkililerle düzenlediği resmi video konferansta kadraja bir anda yarı çıplak bir erkek girince apar topar kamerayı kapattı. Eşcinsel olduğu bilinen Heinz, daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin sevgilisi değil yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tuscon kentinde video konferans yöntemiyle yapılan Yerel Komite Yürütme Kurulu toplantısı sırasında ilginç anlar yaşandı. Toplantıya bağlanan, aynı zamanda doktor olan Yürütme Kurulu üyesi Matthew Heinz'ın arkasında bir anda yarı çıplak genç belirdi.

SEVGİLİSİ DEĞİL YAKIN ARKADAŞI

Resmi toplantıya Karayipler'deki gemi tatilinden bağlanan Heinz, kadrajda mayolu erkek arkadaşının görünmesiyle bir anda neye uğradığını şaşırdı. İlk başta konuşamayan Heinz, kamerayı kapattı. Konferansa tekrar bağlanan Heinz,videodaki kişinin sevgilisi değil yakın arkadaşı olduğunu ve beraber tatile çıktıklarını söyledi. Heinz, arkadaşının söylendiği gibi 18 yaş altı değil 24 yaşında olduğunu belirtti.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE SEÇİLEN İLK EŞCİNSEL

Eşcinsel olduğu bilinen Heinz, 2008'de Arizona Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk eşcinsel olmuş ve iki dönem görevi sürdürmüştü.