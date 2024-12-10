ABD'li gazeteden Suriye manşeti: İsrail korkunç bir hata yapıyor

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok şehri tek bir çatışmaya bile girmeden işgal etti.

Başkent Şam'da da kontrolü ele geçirip 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren muhaliflerin bu hamlesi İsrail'i de harekete geçirdi.

51 YIL SONRA BİR İLK

Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgal ederken, "geçici" olduğunu söyledikleri ilerleyişini ise sürdürüyor.

"ARAP ÜLKELERİ BU DURUMA TEPKİLİ"

Bugün itibarıyla başkent Şam'ın 25 km yakınlarına kadar ilerleyen İsrail ordusunun ilerleyişi ABD basınında da geniş yankı uyandırdı. Washington Post gazetesi Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından İsrail birliklerinin hızla Suriye topraklarına girdiğini belirterek Arap ülkelerinin bu duruma tepkili olduğunu yazdı.

"ŞU ANDA KİMSE İSRAİL'LE İLGİLENMİYOR"

Tel Aviv Üniversitesi'nden profesör Eyal Zisser gazeteye yaptığı açıklamada, "Bence bu İsrail'in yaptığı korkunç bir hata, şu anda kimse İsrail'le ilgilenmiyor. Kendimizi bunun içine itmek hangi çıkarlara hizmet ediyor?" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Fox News İsrail'in Suriye'ye paraşütçü birlikleri konuşlandırdığını yazarken Al Jazeera Şam ve çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. AP haber ajansı İsrail'in 'Suriye'deki kaosu toprak kapmak için kullanmakla' suçlandığına dikkat çekti ve Golan tepelerindeki işgalin uluslararası toplumun çoğu tarafından tanınmayan bir hareket olduğunu vurguladı.