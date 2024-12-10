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Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

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ABD'li gazeteden Suriye manşeti: İsrail korkunç bir hata yapıyor

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarına girerek işgale başlayan İsrail'in bu hamlesi ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Arap ülkelerinin bu duruma tepkili olduğunu yazan gazeteler "İsrail korkunç bir hata yapıyor" manşeti attı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok şehri tek bir çatışmaya bile girmeden işgal etti.

Başkent Şam'da da kontrolü ele geçirip 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren muhaliflerin bu hamlesi İsrail'i de harekete geçirdi.

51 YIL SONRA BİR İLK

Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgal ederken, "geçici" olduğunu söyledikleri ilerleyişini ise sürdürüyor.

ABD'li gazeteden Suriye manşeti: İsrail korkunç bir hata yapıyor

"ARAP ÜLKELERİ BU DURUMA TEPKİLİ"

Bugün itibarıyla başkent Şam'ın 25 km yakınlarına kadar ilerleyen İsrail ordusunun ilerleyişi ABD basınında da geniş yankı uyandırdı. Washington Post gazetesi Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından İsrail birliklerinin hızla Suriye topraklarına girdiğini belirterek Arap ülkelerinin bu duruma tepkili olduğunu yazdı.

"ŞU ANDA KİMSE İSRAİL'LE İLGİLENMİYOR"

Tel Aviv Üniversitesi'nden profesör Eyal Zisser gazeteye yaptığı açıklamada, "Bence bu İsrail'in yaptığı korkunç bir hata, şu anda kimse İsrail'le ilgilenmiyor. Kendimizi bunun içine itmek hangi çıkarlara hizmet ediyor?" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Fox News İsrail'in Suriye'ye paraşütçü birlikleri konuşlandırdığını yazarken Al Jazeera Şam ve çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. AP haber ajansı İsrail'in 'Suriye'deki kaosu toprak kapmak için kullanmakla' suçlandığına dikkat çekti ve Golan tepelerindeki işgalin uluslararası toplumun çoğu tarafından tanınmayan bir hareket olduğunu vurguladı.

ABD'li gazeteden Suriye manşeti: İsrail korkunç bir hata yapıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSenrey26:

iyi polis kötü polis oyunu değil bu kötü polis daha kötü polis oyunu.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

pkk ve ypg teröristleri kaçtıkları yerleri , köpekliğini yaptıkları ağa babaları israile bırakma sözü vermiştir, israil eşittir pkk ypg,,,,, BAKACAAAZZZZ kimin ........ daha büyükmüş

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