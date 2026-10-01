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ABD'li Bakan Rubio'nun İran heyetinin ülkeyi terk etmesini istediği iddia edildi

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ABD'li Bakan Rubio'nun İran heyetinin ülkeyi terk etmesini istediği iddia edildi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müzakereler tıkanınca BM Genel Kurulu'na gelen İran heyetinin ülkeyi terk etmesini istediği iddia edildi. New York'tan ayrılması istenenler arasında mevkidaşı Abbas Arakçi de vardı; Katarlı arabuluculara rağmen taraflar geri adım atmadı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müzakerelerin tıkanmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gelen İran heyetinin ülkeyi terk etmesini istediği iddia edildi.

ABD merkezli Axios'ta yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müzakerelerin tıkanmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gelen İran heyetinin ülkeyi derhal terk etmesini istediği iddiasına yer verildi.

Haberde, "İranlıların zaten kısa süre içinde ayrılması muhtemel olsa da, Rubio'nun bu hamlesi son derece alışılmadık bir diplomatik tepki niteliğindeydi ve savaşı sona erdirme çabalarının sonuçsuz kaldığı bir ortamda iki ülke arasındaki derin güvensizliği gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.

Katarlı arabulucuların ABD ile İran arasındaki görüşmelerde bir ilerleme sağlamaya çalıştığı ancak taraflardan hiçbirinin geri adım atmaya yanaşmayınca çok az mesafe katedilebildiği belirtilen haberde, " New York'tan ayrılması istenenler arasında Rubio'nun İranlı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bulunuyordu" denildi.

Kaynak: ANKA
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