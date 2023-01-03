ABD'li asker 20 yıl önce yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri paylaştı: Başkan Bush selamlarını iletiyor

ABD'de bir donanma gazisinin Danger Close adlı podcast yayınında konuşanBaşçavuş Kevin Holland, Irak'ın devrik lideri Saddam hakkında hiç duyulmamış şeyleri anlattı.

KÜÇÜK BİR KASABADA BULUNMUŞ

Sunucu Carr, Hüseyin'in saklandığı küçük kasaba Ad-Dawr'daki görevi hakkında soru sormadan önce, "Bunun hakkında konuşup konuşamayacağımızı bilmiyorum" dedi. Ardından Holland, bir çiftliğin yakınındaki küçük bir saklanma alanında bitkin Saddam'ı nasıl bulduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak yanıt verdi.

"OLDUKÇA DÖVÜLDÜ"

Holland, Hüseyin'in yakalanması sırasında nasıl davrandığına dair daha fazla ayrıntı vermeden önce "Oldukça dövüldü" ifadelerini kullandı. Holland, Saddam'ın ilk sözlerini İngilizce olarak söylediğini belirtirken "Irak'ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu söyledi ve bunu İngilizce olarak söyledi. Biz de 'O geçti' dedik" diye konuştu. Kendisinin Saddam'a ilk sözünün ise "Başkan Bush selamlarını iletiyor" olduğunu ifade etti.

Irak'ın devrik lideri Saddam, 30 Aralık 2006'da idam edilmişti.