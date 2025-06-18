ABD, Kudüs Büyükelçiliği'ni Geçici Olarak Kapattı

Abd Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapattığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle ve İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymak amacıyla ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği ile Tel Aviv'deki konsolosluk bölümünün bugün itibarıyla cuma gününe kadar kapalı kalacağını bildirdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümet çalışanları ve aile üyelerinin, aksi belirtilene kadar ikametgahlarında ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri yönünde talimat verdi" ifadeleri kullanıldı.