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Kış fırtınası ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Kentucky, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, fırtınanın neden olduğu trafik kazalarında 3 kişi öldü. Pazar gününden bu yana 3 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'nin büyük bir bölümü, kış fırtınası nedeniyle zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma birçok eyalette hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.

6 EYALETTE HAL İLAN EDİLDİ

Kentucky, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Kansas, Nebraska ve Missouri, kış fırtınasından en ağır etkilenen eyaletler arasında yer aldı. Kansas ve Nebraska'da pazar günü bazı bölgelerde 15 inçten fazla kar yağışı kaydedildi. Missouri'nin Kansas City bölgesi, 11 inçlik kar yağışı ile neredeyse şehir tarihindeki rekor seviyeye ulaştı. Bu yoğun kar yağışı, hızlı sıcaklık değişimleriyle birleşerek otoyollarda tehlikeli buzlanmalara neden oldu. Otoyollarda araçlar kayarak bariyerlere ya da diğer araçlara çarptı. AccuWeather, bu olumsuz hava şartları nedeniyle Kansas ve Missouri'de en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini raporladı.

ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu

FIRTINA OHİO VADİSİ'NE ULAŞTI

Fırtına, orta batıdan doğuya doğru ilerleyerek Ohio Vadisi'nde de etkili oldu. Indiana ve Illinois eyaletlerinde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı zorlaştırdı. Indiana'da bazı bölgelerde 8 ila 10 inç arasında kar birikirken, Illinois'in kırsal bölgelerinde yolların büyük bölümü kapanma noktasına geldi. Michigan'da ise kar yağışıyla birlikte sert rüzgarlar da etkili oldu. Saatte yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgarın hızı, karın yerden savrulmasına neden olarak görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA HAKİM

Güneydoğu eyaletlerinde de kış fırtınasının etkileri hissedildi. Kentucky ve Tennessee'de kar yağışı yoğunlaşırken, bazı bölgelerde 6 ila 8 inç arasında kar kalınlığı ölçüldü. Atlanta ve çevresinde ise hafif kar yağışının yanı sıra soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Güneydoğuda alışılmadık hava şartları, özellikle hazırlıksız sürücüler için büyük tehlike oluşturdu.

ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu

KUZEYDOĞUDA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİLİ OLDU

Kuzeydoğuda kar yağışı, New York'un güneyi ve New Jersey gibi bölgelerde etkisini artırdı. Güney New Jersey'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 9 inçe kadar ulaşırken, New York City ve çevresinde hafif kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar hakim oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), kuzeydoğu genelinde salı ve çarşamba günleri boyunca kuru ancak rüzgarlı havanın devam edeceğini açıkladı.

HAVA ULAŞIMI FELÇ

Kış fırtınası, hava ulaşımında da büyük aksamalara neden oldu. Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre pazar ve pazartesi günleri arasında ülke genelinde 3 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi. Başkent Washington DC bölgesindeki havaalanları, iptallerden en çok etkilenen yerler oldu. Reagan National Havaalanı'nda 250'den fazla kalkış uçuşu iptal edilirken, Washington Dulles ve Baltimore-Washington Uluslararası havaalanlarında da yüzlerce uçuş gerçekleştirilemedi.

ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDECEK

Meteoroloji uzmanları, kış fırtınasının etkilerinin hafta boyunca süreceğini bildirdi. Orta batı ve kuzeydoğu bölgelerinde çarşamba gününe kadar soğuk hava, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüş, hem kara hem de hava ulaşımında ciddi riskler oluşturuyor. ABD'nin birçok eyaletinde hayatı felç eden bu zorlu kış şartları milyonlarca insanın günlük yaşamını aksatırken, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Suriyeden bedeva gaz petrol bol birşey olmaz abd ye bedavadan çekiyorlar varil baril israille birlikte işkal ettikleri suriyenin alt yapılarını etmiyorlar

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