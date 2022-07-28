ABD, Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsünü konuşuyor

ABD Başkanı Joe Biden, sadece birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsüyle ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Görüntülerden birinde Biden'ın doğal tavırlar sergilediği görülüyor. Ancak diğer görüntüde ise durum çok farklı. İlk görüntüye göre gençleştiği gözlenen Biden'ın konuştuğu esnada gözlerini kırpmaması da bir hayli ilginç. Bu iki görüntüyü karşılaştıranlar "Biden, dublör mü kullanıyor?" sorusunu sormaya başladı.

BOŞLUKLA TOKALAŞMASI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Biden'ın geçtiğimiz aylarda bir konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem olmuştu. Konuşması bittikten sonra arkasını dönüp tokalaşacak birini arayan ancak bulamayan Joe Biden, boşluğa el uzatmıştı. Şaşkın bakışlar eşliğinde kürsüden ayrılan Biden hakkında Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

"BİLİŞSEL SORUNLAR YAŞIYOR"

Biden'ın görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Texas Senatörü Cruz da dahil olmak üzere birçok kişi, politikacının olası bilişsel sorunlar yaşadığını öne sürdü.