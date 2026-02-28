Haberler

ABD, İsrail ve İran gerilimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama
Güncelleme:
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilime ilişkin Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır." denildi.

