ABD, İran'a saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıya 37 saatlik uçuşla katılan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) sosyal medya hesaplarından İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin bir paylaşım yapıldı.
B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarının ABD'den kalkış yaptığı ardından ABD'ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.
NE OLMUŞTU?
İsrail ile İran arasındaki savaşa 10 gününde dahil olan ABD, B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarıyla İran için son derece kritik olan Fordo Nükleer Tesisi'ni vurmuştu. Ayrıca, Tomahawk füzeleriyle de Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri hedef alınmıştı.
Sadece ABD ordusunun sahip olduğu B-2 bombardıman uçakları, saldırının ardından 36 saatlik uçuşla Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dönüş yapmıştı.