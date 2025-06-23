ABD, İran'a saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı

ABD, İran'a saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı
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ABD, İran'a saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı
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ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıya 37 saatlik uçuşla katılan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) sosyal medya hesaplarından İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarının ABD'den kalkış yaptığı ardından ABD'ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile İran arasındaki savaşa 10 gününde dahil olan ABD, B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarıyla İran için son derece kritik olan Fordo Nükleer Tesisi'ni vurmuştu. Ayrıca, Tomahawk füzeleriyle de Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri hedef alınmıştı.

ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı

Sadece ABD ordusunun sahip olduğu B-2 bombardıman uçakları, saldırının ardından 36 saatlik uçuşla Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dönüş yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıatkn1:

bu teknoloji ile baş etmek çok zor gerçekten çok gerideyiz çok çalışmamız gerekiyor

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