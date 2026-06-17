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ABD ve İran arasındaki mutabakat İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacak

ABD ve İran arasındaki mutabakat İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacak
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İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin, 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılması planlanıyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran, Pakistan ve Katar ile yakın temas halinde olduklarını duyurdu.

İRAN ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin, 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi.

İsviçre basını, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD-İran mutabakatının Bürgenstock kasabasında imzalanacağının doğrulandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca ABD ile İran arasında olası bir mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi ve taraf heyetlerinin İsviçre'ye gelişlerinin kolaylaştırılması amacıyla son birkaç gündür ABD, İran, Pakistan ve Katar ile yakın temas halinde olunduğu belirtildi. Bürgenstock kasabasının Pakistan ve Katarlı ara bulucuların yanı sıra ABD ile İran tarafından da önerildiği vurgulanarak, İsviçre'nin ara bulucu rolü üstlendiği ve görüşmenin kendi topraklarında yapılabilmesi için gerekli koşulları sağladığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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