ABD'li Amiral: İran'ın Askeri Yetenekleri Zayıflatıldı, Hürmüz Boğazı'nın Kontrolü Devam Ediyor

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla İran'ın balistik füze, İHA ve deniz sanayi üssünün %85'inden fazlasının imha edildiğini, ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğunu ve gemileri tehdit edebilecek yeteneklere sahip olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, "ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yetenekleri önemli ölçüde zayıflatıldı ancak Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen 'İran ile yaşanan çatışma ve Afrika'daki askeri hazırlık durumu' başlıklı oturumunda konuştu. Cooper, ABD ve İsrail tarafından İran'ın silah üretim tesislerine yönelik 1450'den fazla saldırı düzenlendiğini kaydederek, bu saldırılarla İran'ın balistik füze, insansız hava aracı (İHA) ve deniz sanayi üssünün yüzde 85'inden fazlasına zarar vererek imha ettiklerini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savunan Cooper, ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini bildirdi. Cooper, "ABD kuvvetleri, İran'ın 8 bin deniz mayınından oluşan envanterinin yüzde 90'ından fazlasını imha ederek boğazda konuşlandırılmalarını engelledi. Bununla birlikte İran hala gemileri tehdit edebilecek bazı yeteneklere sahip" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

