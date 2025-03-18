ABD: İran'a olası harekat masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya Yemen'deki Husilere karşı askeri harekat emri vermesinin ardından Orta Doğu'da yeni savaşın çanları çalmaya başladı. Washington İran'ı Husileri desteklemekle suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ı açık açık tehdit etti.

"İRAN'I OLASI HAREKAT MASADA"

ABD'den yapılan son açıklama ise korkuttu. ABD'li bir yetkili, " Yemen'i ölümcül şekilde vuracağız. İran'a olası bir harekat da masada." ifadelerini kullandı.

İRAN: ABD CASUS UÇAĞINI PÜSKÜRTTÜK

Tahran'ın ne yanıt vereceği merak edilirken, İran Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Hava Kuvvetleri, hava sahalarına giren ABD casus uçağını püskürttüklerini duyurdu.

TRUMP: YÜZLERCE SALDIRININ TAMAMI İRAN'DAN KAYNAKLANMAKTA

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husiler üzerinden İran'ı hedef aldı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran'dan kaynaklanmakta" dedi.

"HUSİLERİN ATTIĞI HER KURŞUN İRAN TARAFINDAN ATILMIŞ SAYILACAK"

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran'ın hala Husileri kontrol ettiğini vurguladı. İran'ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını aktaran Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.

TRUMP'IN YEMEN TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.