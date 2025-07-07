ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıran ABD'den dikkat çeken bir adım daha geldi.

AND, HTŞ'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Esad rejimini deviren muhalif gruplar arasında yer alan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eski lideri olduğu Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) ABD terör örgütleri listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda HTŞ'nin terör listesine alınmasını gözden geçireceğini ve Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını tamamen askıya almayı değerlendireceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırım programını sonlandırmak üzere bir kararname imzaladığını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada bu adımın Suriye'nin "istikrar ve barışa giden yolunu" desteklemeyi amaçladığını söyledi.

ŞARA-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Trump, Mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen yatırım forumunda yaptığı konuşmada, Suriye'ye uygulanan "acımasız ve yıkıcı" yaptırımları kaldıracağını açıklamıştı.

Bu açıklamadan bir gün sonra, Trump ile yeni Suriye geçici lideri Ahmed el-Şara, 25 yıl sonra ilk kez ABD ile Suriye liderliği arasında gerçekleşen görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin ardından taraflardan, bölgesel işbirliği ve yeniden inşa süreci hakkında olumlu mesajlar verilmişti.

HEYET TAHRİR EL ŞAM

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Suriye iç savaşında önemli bir rol oynamış bir silahlı gruptu. Ancak, Ocak 2025'te yapılan bir duyuruyla feshedildiği ve üyelerinin "devlet kurumlarının" bir parçası olacağı açıklandı.

HTŞ, 2017 yılında çeşitli grupların birleşmesiyle kuruldu. Temel olarak Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde etkili oldu ve burada bir yönetim yapısı kurmaya çalıştı. Bu süreçte küresel örgütlerle bağlarını koparmaya, yerelleşmeye ve bir devlet yapısı oluşturmaya odaklandı.

ŞARA HTŞ LİDERİYDİ

Grubun fiili lideri ve artık Suriye'nin Cumhurbaşkanı olan kişi Ahmed Şara'dır. Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkenin fiili lideri olmuş ve Ocak 2025'te resmen başkanlık görevine başlamıştır.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Birleşik Krallık, Kanada ve Türkiye dahil olmak üzere HTŞ'yi terör örgütü olarak tanımlamıştı. Ancak, Esad sonrası Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gibi gelişmelerin ardından, HTŞ'nin terör listelerinden çıkarılması yönünde tartışmalar ve değerlendirmeler de yapıldı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi de uluslararası güçlerin HTŞ'yi listeden çıkarmayı düşünmeleri gerektiğini öne sürmüştü.

ESAD'IN DEVRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

HTŞ, Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinde öncü bir rol oynayan koalisyonun başında yer aldı. Şam ve diğer büyük şehirlerin kontrolünü ele geçirdikten sonra, 29 Ocak 2025'te Şam'da düzenlenen "Suriye Devrimi Zafer Konferansı"nda feshedildiğini ve diğer silahlı gruplarla birlikte "devlet kurumlarının" bir parçası olacağını duyurdu.