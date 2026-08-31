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ABD haftalar sonra İran'ın Lark Adası'na saldırdı

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Bir Washington yetkilisi, ABD güçlerinin İran'ın Lark Adası'nda bulunan iki füze fırlatma rampasını vurduğunu söyledi.

Bir Washington yetkilisi, ABD güçlerinin İran'ın Lark Adası'nda bulunan iki füze fırlatma rampasını vurduğunu söyledi. Bu, Temmuz 2026 sonundan bu yana İran'a yönelik bilinen ilk Amerikan saldırısı. BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Tim Hawkins'in "İran Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'na deniz mayını yüklü roketler fırlatmaya hazırlandığı gözlemlendi" sözlerini yayımladı.İran Devrim Muhafızları, 30 Ağustos Pazar günü gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek "karşılık ve cezalandırma" sözü verdi. ABD, bu ayın başlarında boğazın ana nakliye yolundaki tüm mayınları temizleme işlemini tamamladığını açıklamıştı.Lark Adası, önemli liman kenti Bender Abbas'ın hemen açıklarında ve küresel denizcilik için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın kıyısında yer alıyor.İran şu anda tanker trafiğini kontrol için bu adanın üzerinden geçiriyor ve gemilerden geçiş için 1,5 milyon sterlin talep ettiği bildiriliyor.İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, saldırıyı "Trump rejiminin stratejik ve ölümcül bir hatası" olarak nitelendirdi ve "düşman bu yanlış hesaplamanın sonuçlarını hem ekonomik hem de askeri alanda ödeyecek" dedi.İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim haber ajansı, saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Ajans, saldırıda iki kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını belirtti.Trump geçen hafta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma çabalarının bir parçası olarak yerleştirdiği tüm mayınların imha edildiğini veya kaldırıldığını söyledi.İran'ın, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin imha edileceği konusunda uyarıldığını belirtti.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump'ın iddiasını "propaganda" amaçlı bir aldatmaca olarak nitelendirdi. Washington'ın 24 Ağustos'ta Tahran'ı daha da izole etmeyi ve müttefiklerine yönelik ikincil yaptırımları genişletmeyi amaçlayan yeni bir yaptırım kampanyası açıklamasının ardından İran, yeniden ekonomik baskıyla karşı karşıya kalmıştı.İranlı yetkililer ve devlet medyası, bu kampanyayı büyük ölçüde ABD'nin önceki ekonomik önlemlerinin bir devamı olarak değerlendirdi ve bu önlemlerin Washington'ın son çatışmadaki askeri başarısızlığının ardından geldiğini savundu.ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran ise İsrail'e, ABD üslerine ve Körfez'deki ABD müttefik devletlerine saldırarak ve Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine fiilen kapatarak karşılık verdi. İran savaşı altı ayı aşkın bir süredir devam ediyor.Savaş başlamadan önce dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık %20'si bu yollardan taşınıyordu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

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