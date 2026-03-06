Haberler

ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran savaşı tırmanırken Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu ABD Kuvvetleri'ne (USFK) ait Patriot hava savunma bataryalarının bir kısmını Orta Doğu'ya kaydırmak için Seul ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Görüşmelerin, İran'ın balistik füze tehdidine karşı bölgedeki ABD üslerinin ve müttefiklerin hava savunmasını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

  • ABD, Güney Kore'de konuşlu ABD Kuvvetleri'ne ait Patriot hava savunma bataryalarının Orta Doğu'ya kaydırılması için Güney Kore ile görüşmeler yürütüyor.
  • Görüşmeler, İran ile yaşanan savaşın ardından Orta Doğu'daki hava savunma kapasitesini güçlendirme amacı taşıyor.
  • Güney Kore, görüşmelerin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve Kore Yarımadası'nın güvenliğini zayıflatacak adım atılmayacağını belirtti.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın giderek şiddetlenmesi Washington'un askeri planlarını da yeniden şekillendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu ABD Kuvvetleri'ne (USFK) ait Patriot hava savunma bataryalarının Orta Doğu'ya kaydırılması konusunda Seul ile görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bloomberg'in haberine göre Güney Kore hükümeti, ABD ile bazı silah sistemlerinin taşınması ve yeniden konuşlandırılması konusunda temaslar yapıldığını doğruladı. Görüşmelerin özellikle İran ile yaşanan savaşın ardından Orta Doğu'daki hava savunma kapasitesini güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ORTA DOĞU ADIMI

Söz konusu planın, Güney Kore'de konuşlu USFK'ye ait Patriot hava savunma bataryalarının bir kısmının Orta Doğu'ya geçici olarak konuşlandırılmasını içerebileceği ifade ediliyor. Patriot sistemleri özellikle balistik füzelere karşı savunma amacıyla kullanılan ABD'nin en kritik hava savunma unsurları arasında yer alıyor.

GÜNEY KORE'DEN NET MESAJ

Seul yönetimi ise görüşmelerin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve Kore Yarımadası'nın güvenliğini zayıflatacak herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı. Yetkililer, ABD ile yürütülen temasların ittifak kapsamında yapılan rutin güvenlik koordinasyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre İran'ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki ABD üslerine yönelik tehditler nedeniyle Washington, Orta Doğu'daki hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda farklı bölgelerde konuşlu bazı Patriot sistemlerinin geçici olarak Orta Doğu'ya kaydırılması seçeneği gündeme gelmiş durumda.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Ameliyatlı haliyle besicilik yapan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu

Ameliyatlı haliyle çalışan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu