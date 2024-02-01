ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

ABD ordusundan Ürdün'de 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme gecikmedi. ABD'ye ait savaş gemisi, İran'a ait üç insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğünü açıkladı.

"HUSİ MİLİTANLARI ADEN KÖRFEZİ'NE BALİSTİK FÜZE ATEŞLEDİ"

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada "İran destekli Husi militanları, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne doğru bir gemisavar balistik füze ateşledi. Füze USS Carney tarafından başarılı bir şekilde düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

"3 İRAN İHA'SINI VURUP DÜŞÜRDÜK"

Ordu bu açıklamadan kısa süre sonra "USS Carney, civardaki üç İran İHA'sına saldırdı ve onları düşürdü" dedi. Düşürülen drone'ların silahlı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Ürdün'ün Suriye sınırı yakınlarında bulunan bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı. ABD Başkanı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada intikam sözü vererek, "Hiç kuşkusuz, bizim seçeceğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız" ifadelerini kullanmıştı.