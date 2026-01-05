ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Venezuela'nın istikametini ABD belirleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'ya karşı değil, uyuşturucu kartellerine karşı savaştıklarını söyleyerek, "Bu ülkenin istikametini ABD belirleyecek" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan basınına Venezuela ilgili açıklamada bulundu. Venezuela petrol tankerlerine karantina uyguladıklarını kaydeden Rubio, böylece Caracas'ın ekonomik anlamda ABD'nin istemediği herhangi bir adım atamayacağını bildirdi. Rubio, "Burada yönettiğimiz iş, Venezuela'daki bu sürecin ileride alacağı istikamettir. Tankerlere karantina uygulaması, bu konuda elimizdeki kozdur" ifadesini kullandı.

Rubio, Venezuela'da sahada askerleri olmadığını ve Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya yaklaşık iki saatliğine asker gönderdiklerini aktardı. Rubio, "Biz burada uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerle savaşıyoruz, bu Venezuela'ya karşı bir savaş değil" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro ile ilgili de açıklama yapan Rubio, "Ülkedeki en büyük askeri üssün ortasına helikopter indirmek kolay değildir. Adam askeri üssünde yaşıyordu, üç dakika içinde iniş yaptılar, kapısını kırdılar, onu yakaladılar, kelepçe taktılar, haklarını okudular, helikoptere bindirdiler ve hiçbir Amerikalıyı veya Amerikan varlığını kaybetmeden ülkeyi terk ettiler. Bu kolay bir görev değildir" diye konuştu.