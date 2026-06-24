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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ülkelerini ziyaret ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ülkelerini ziyaret ediyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ülkelerini kapsayan turunun ilk durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. BAE Devlet Başkanı ile görüşen Rubio'nun ardından Kuveyt ve Bahreyn'e geçmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ülkelerini kapsayan turunun ilk durağında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dün gece Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştığı bildirildi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Rubio'nun, bugün Kuveyt'e, yarın da Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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