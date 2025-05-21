ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşmeyle ilgili olarak, "Yıl sonuna kadar birkaç ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılmaya istekli olduğu yönünde iyi haberler alabiliriz." dedi.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşme hakkında gelen soruya, "Bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Riyad ve Tel Aviv'in anlaşma konusunda istekli olduğuna işaret eden Rubio, "7 Ekim saldırısı gibi bazı koşullar engel teşkil ediyor ancak hem Suudiler hem de İsrailliler bu anlaşmaya varmakla ilgilenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rubio, anlaşmalarla ilgilenen ülkeleri belirlemek üzere aktif çalışan özel İbrahim Anlaşmaları Ofisi bulunduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar birkaç ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılmaya istekli olduğu yönünde iyi haberler alabiliriz." diye konuştu.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları, ilk olarak 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde imzalanmıştı.

Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas, Sudan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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