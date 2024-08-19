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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ile bir araya geldi. Herzog, görüşmede ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması için sarf ettiği çabaları takdir ettiğini belirtti. Blinken ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah Bakan Blinken'a, ABD'nin diğer arabulucularla birlikte rehinelerimizi evlerine geri getirmek için sarf ettiği önemli çabalar için teşekkür ettim. Rehinelerimizin ailelerine dönmelerinden daha büyük bir küresel insani amaç olmadığını yineledim. İsrail'in meşru müdafaa hakkının sağlanması ile yan yana. İsrail Devleti farklı cephelerden terörle kuşatılmış ve tehdit altındadır, ancak aynı zamanda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefikleri ve dostları tarafından da kuşatılmış ve desteklenmektedir. Başkan Biden'a ve Amerikan liderliğine, bölgesel istikrarı ve İsrail'in kendini koruma hakkını sağlamak üzere güç projeksiyonu ve konuşlandırması için güçlü bir koalisyona liderlik ettikleri için derinden minnettarız" dedi.

BLINKEN, NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD'li Bakan Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi; görüşme olumlu geçti ve iyi bir atmosferde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Başbakan, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alan ve ısrarla üzerinde durduğu, rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin mevcut Amerikan önerisine İsrail'in bağlılığını yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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