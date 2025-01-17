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ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

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2019 tarihli Suriye kararnamesini güncelleyen ABD Başkanı Joe Biden, Barış Pınarı Harekatı döneminde terör örgütü PKK/YPG bölgelerine yapacağı yeni harekatlara ilişkin otomatik yaptırım uygulanmasına geçtiği Türkiye'nin adını metinden tamamen çıkardı. Öte yandan Türkiye'nin Suriye operasyonlarına ilişkin, barış ve istikrarı bozduğu gibi suçlamalar da metinden çıkarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2019 tarihli Suriye kararnamesini güncelledi. Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarına atıf yapan ifadeler kaldırılırken yeni yaptırımlar eklenmedi. Öte yandan genel yaptırımlar genişletilerek, bloke edilen kişi ve gruplara destek verenler de kapsama alındı. Bu bölümde Türkiye'ye özel bir yaptırım değişikliği de yapılmadı.

TÜRKİYE'NİN ADI METİNDEN ÇIKARILDI

ABD yönetimi Barış Pınarı Harekatı döneminde Türkiye'ye yönelik terör örgütü PKK/YPG bölgelerine yapacağı yeni harekatlara ilişkin otomatik yaptırım uygulanmasına geçmişti. Türkiye'nin adı tamamen metinden çıkarıldı. Ayrıca Türkiye'nin Suriye operasyonlarına ilişkin, barış ve istikrarı bozduğu, sivilleri tehlikeye attığı ve DEAŞ'a karşı mücadeleyi baltaladığı yönündeki suçlamalar da metinden çıkarıldı.

ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerinden yaklaşık 100 hedefe yeniden yaptırım açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hassas mallar için ödemeleri kolaylaştırmak üzere Rusya ve Çin'deki aktörler arasında kurulan bir yaptırım delme planı için harekete geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu plana dahil olan Rusya'dan 6 kuruluş ve 1 kişi ile Çin'den 9 kuruluş yaptırım listesine alındı.

SUDAN EGEMENLİK KOSEYİ BURHAN'A YAPTIRIM

ABD yönetimi, Sudan'da devam eden savaştaki rolü nedeniyle Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Burhan'a yönelik uygulanan yaptırımı içeren yazılı açıklamasında, Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bugünkü adım, bu çatışmanın sona erdirilmesine olan bağlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı. Adeyemo, Sudan'a silah akışının devam etmesinden sorumlu olanların hesap vereceğini aktardı.

SUDAN'DAN TEPKİ

Sudan hükümeti, ABD Hazine Bakanlığının, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a yönelik aldığı yaptırım kararını reddetti ve kınadı. Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti, ABD Hazine Bakanlığının, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a yönelik yaptırımlarını reddediyor ve kınıyor." ifadeleri kullanıldı. Bu kararın, adaletin ve objektifliğin "en temel ilkelerinden yoksun" olduğu belirtilen açıklamada, "gerçeklikle ilgisi olmayan bahanelere dayandığı" kaydedildi. Açıklamada, "Bu karar, Sudan halkının, Silahlı Kuvvetlerin lideri, egemenliğin temsili ve terörist Cancavid (Hızlı Destek Kuvvetleri-HDK) çetelerine karşı onur savaşının komutanı olarak Burhan'ın arkasında bütünüyle durmasına karşı büyük bir saygısızlıktır" denildi.

ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
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Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
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Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMurat Celik:

DÜNYANIN LIDERI YASASIN RECEP TAYYIP ERDOGAN

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme225
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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin trolleri birazdan damlar MÌLLÌ GÜVENLIK SORUNUDUR CHP

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme158
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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Ne büyük bir gurur kaynağı.Yine sallama bir haber. esitör başka işin yok mu

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yine nasıl bir yalakalık yaptın erdo

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme143
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Haber YorumlarıMGk:

Ekonomik kriz bu ülkenin 1 numaralı sorunu Reis onu halletmeden huzursuzluk bitmez bu millet zaten seni seviyor senle halkın arasına giren zibidi toptancı ve marketlere yoğunlaş durum iyi değil

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarıjack danoven:

Niye çıkarmasın ki BOP tıkır tıkır işliyor, amaçladıkları ne varsa bizim aracılığımız ile yapılıyor.

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıŞero null:

Seçim yatırımları başladı salla yersen

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıOKAN AYDIN:

''EYY AMERİKAA SEN KİMSİN YAA'' yükleniyor...

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bayram değil seyran değil Akp lilerin eniştesi bizi neden öptü .Kokusu çıkar yakinda

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMetin:

Seçim yaklaşıyor bütün siyonizler destekliyor Erdogan ve hükümetini.?

Yorum Beğen13
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