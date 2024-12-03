Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'
Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Denizli'de can pazarı! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı

ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı

ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suriye'deki gelişmelere binaen politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, ülkedeki Beşar Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili "gerginliğin azaltıldığını" görmek istediklerini açıkladı. Miller "Esed, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuştu. Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında Miller, "Görmek istediğimiz şey, gerginliğin azaltılması, sivillerin ve azınlık gruplarının korunmasıdır, ancak genel politikamız aynı. Bu iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2015'te alınan ve Suriye'de iç savaşı bitirmek amacıyla siyasi süreci teşvik eden 2254 sayılı karara işaret eden Miller, Suriye rejimi üzerinde nüfuzu olan her ülkenin, Esed rejiminin kendi halkıyla diyalog kurarak siyasi süreç başlatması ve iç savaşa devam etmesini engelleyecek BM kararlarının tam olarak uygulanması için çaba sarf etmesini umduklarını söyledi.

"ESED ELLERİNDE HALKININ KANI OLAN ACIMASIZ BİR DİKTATÖRDÜR"

Miller, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için de "Esed, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür. Sonuç olarak, görmek istediğimiz şey ileriye dönük bir siyasi süreçtir, ancak Suriye halkının liderlerinin kim olduğunu belirleyebileceği bir süreç." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamış, merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı grupların ilerleyişi sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Aralık'ta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade etmiş, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtmişti.

"LÜBNAN'DA ATEŞKESİN BOZULDUĞUNU GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da varılan ateşkesin, İsrail'in ihlallerine rağmen devam edip etmediği konusundaki soruları da yanıtlayan Miller, ateşkesi, yürürlüğe girmesinden bu yana "başarılı gördüklerini" savundu. Matthew Miller, genel olarak bakıldığında, "çatışmaları durdurma konusunda ateşkesin başarılı olduğunu" söyleyebilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin olası ihlalleri açısından, bu sorunu ele almak için Fransa'yla birlikte, İsrail ve Lübnan ordusuyla olası ihlaller konusunda etkileşime açık bir mekanizma kurduklarını vurgulayan Miller, bu nitelikteki kırılgan bir ateşkesin özellikle ilk haftasında bazı ihlallerin olabileceğini öngördüklerini dile getirdi. Miller, "Sonuç olarak, ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz ve şu ana kadar görmedik. Kurduğumuz mekanizma ile olası ihlallere dair raporlar aldığımızda, bunları inceleriz ve ardından tekrarlanmamasını sağlamak için taraflarla iletişime geçeriz." dedi.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurmuştu. İsrail ordusunun, ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana 2 kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
img

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
img

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.